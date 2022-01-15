Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш остается на посту первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте ведомства.

7 января местные СМИ со ссылкой на источник сообщили, что племянник Назарбаева Самат Абиш якобы задержан в Алматы, тогда в спецслужбе опровергли эту информацию.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК», — говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы КНБ. Как завили в ведомстве, в настоящее время Абиш находится в ежегодном отпуске.

Слухи о задержании Самата Абиша появились вслед за задержанием Карима Масимова, занимавшего пост председателя КНБ с 2016 года, и ряда других высокопоставленных сотрудников по обвинению в государственной измене и назначением нового руководства спецслужбы. В настоящее время, согласно информации на сайте ведомства, в КНБ сразу два первых заместителя председателя — Самат Абиш и Мурат Нуртлеу. (azattyk.org)