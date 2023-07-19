Новым гендиректором «Данон Россия» стал вице-премьер и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, пишет The Bell со ссылкой на данные СПАРК.

Руководство «дочки» французского холдинга Danone сменилось после ее фактической национализации. Указ о передаче долей иностранцев Росимуществу подписал 16 июля президент Владимир Путин. До этого компанию возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

32-летний Закриев приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову. Он — сын его родной сестры Зарган. Закриев закончил Московское суворовское военное училище и высшую школу государственного аудита МГУ по специальности «Экономист». С 2013 года он занимает различные управленческие должности в республике, в том числе был главой администрации Кадырова и мэром Грозного.

Источники The Bell отмечали, что у национализации российских активов производителя молочной продукции Danone были «интересанты в Чечне». После указа Путина в холдинге заявили, что изучат ситуацию и примут «все необходимые меры для защиты своих прав как акционера „Данон Россия“ и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса» в интересах своих сотрудников.

В прошлом году годовая выручка подразделения составила 93 млрд рублей. Осенью французский холдинг заявил о намерении продать местный бизнес за исключением сегмента детского питания. О возможных инвесторах до сих пор ничего не сообщалось.

В России у Danone 16 предприятий. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишку», «Даниссимо», Danone, «BiоБаланс», «Тёму» и другие. После начала войны России против Украины компания приостановила всю инвестиционную активность в стране, а в конце апреля прекратила импорт продукции под брендами Evian и Alpro.

Ранее стало известно, что другую национализированную Путиным компанию «Балтика», принадлежащую датскому Carlsberg, возглавил Таймураз Боллоев. Он уже руководил ей в 1991-2004 годах. /moscowtimes.ru/