Playing for Justice: Азербайджанские музыканты объединяются против армянского терроризма

Известная азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Таги-заде запустила новый проект в поддержку Азербайджана в борьбе с армянской оккупацией и терроризмом.

По ее инициативе запускается серия онлайн концертов, цель которых – почтить память шехидов и невинных жертв армянского терроризма, погибших в результате террористических атак армянской стороны по мирным города Азербайджана – Гяндже, Барде и Тертеру. Еще одна цель проекта – поддержка азербайджанской армии.

В концертах примут участие азербайджанские музыканты, проживающие в разных уголках Земли, к которым могут присоединиться их зарубежные коллеги.

«Идея заключается в том, чтоб в эти непростые дня нас дни стать как можно более сплоченными. Не секрет, что музыка Азербайджана – это прекрасная жемчужина, берущая свое начало от мугама, признанного одним из шедевров культурного наследия UNESCO. Уникальность творчества наших композиторов состоит в том, что и первые оперы и симфонические произведения были основаны на мугамах. Ни для кого не секрет, что первая опера была представлена в Азербайджане, и поставил ее великий Узеир Гаджибеков», — рассказывает Саида Таги-заде корреспонденту #.

Она напомнила, что на протяжении долгих лет армяне бесцеремонно присваивают культурное наследие Азербайджана, выдавая наши шедевры за собственные.

«Сегодня творческие люди, музыканты из Азербайджана живут по всему миру. Идея объединить музыкантов в этот исторический момент показалась мне очень привлекательной», — говорит организатор.

По словам С.Таги-заде, в связи с пандемией Covid-19, онлайн мероприятия стали привычны, поэтому зритель уже подготовлен и полюбил новый формат.

Концерты будут архивироваться и доступны и после онлайн-трансляции.

Первый концерт в рамках проекта С.Таги-заде состоится уже сегодня. В программе под названием Playing for Justice примут участие пианистки Фидан Агаева – Эдлер и Хумай Гасымзаде, записавшие альбом с импровизациями на темы азербайджанских народных песен. Музыканты выйдут в эфир из Германии и США.

Презентация альбома под названием The Black Garden (Карабах) состоится на платформе bandcamp. Весь гонорар от продаж артисты направят в Фонд помощи жертвам войны в Карабахе.