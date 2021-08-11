В детстве мы все читали Чуковского, и многие наверняка помнят знаменитую фразу: «Не ходите дети в Африку гулять». Впрочем, довольно лирики, и перейдем к сути. Я из собственного опыта настоятельно рекомендую: не садитесь в автобусы старого образца в Баку.

И тут дело не в престиже, а в вопросе самосохранения. Вот есть у нас автобусы Baku Bus. Как писал Пушкин, «одет по последней моде». И платежный терминал в наличии, и кондиционер. Живи, не хочу.

И вот на фоне красавца Baku Bus возникает задрипанный автобус. В этом автобусе номер 49, который едет от садика Самеда Вургуна в сторону Бабекского проспекта, тоже установлен платежный терминал.

Сев в этот тарантас с платежным терминалом, я наивно полагал, что в жаркую погоду кондиционер даст долгожданную прохладу. Оказалось, что никакого кондиционера в автобусе нет, и в ближайшем будущем не ожидается.

Ну ладно, это как-то можно пережить. Мне интересно другое: почему люди, которые устанавливали терминалы в этих потертых временем автобусах, не удосужились установить в них же кондиционеры?

Я понимаю, что это сложный вопрос. И если бы отправил его на передачу «Что?Где?Когда?», то зритель (то бишь я) выиграл бы точно.

В завершении отмечу, что мы не стали обращаться к пресс-секретарю BNA Маису Агаеву. Да и смысла нет. Максимум, что я услышал в ответ, так это: «Воспользуйтесь альтернативным кондиционером». Плавали, знаем…