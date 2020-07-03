Пироги должен шить сапожник

Российский баснописец Крылов в свое время совершенно необдуманно, запальчиво и ошибочно писал о том, что «беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник». На самом деле, никакой в том беды нет. По крайней мере, в одном южном городе давно уже сложилась традиция, согласно которой на высокие должности в различных министерствах назначаются люди, не имеющие прямого отношения к специфике его работы. В частности, долгие годы на посту ответственного за развитие культуры в южном городе был выпускник института иностранных языков. Сейчас он уже не грел это кресло, но осадок, как в известном анекдоте про ложечки, остался.

Еще один факт, демонстрирующий вековечность существующих традиций, стал достоянием гласности сегодня. Причем, случайно. Нагрянули, стало быть, в Министерство иных странных дел, ребята атлетического телосложения с четко поставленной задачей выявить все имеющиеся в ведомстве недостатки. Долго им искать не пришлось. У недостатка была известная в южном городе фамилия — Попов. Ее носителем был, в частности, один псевдо-оппозиционер. Кстати, тоже пришедший в большую политику из большой медицины. Нет, не из числа проктологов был, он в душу лез с вопросами, чтобы диагноз поставить. Согласитесь, что навык этот крайне необходим в большой политике.

Впрочем, мы сейчас не про псевдо-оппозиционера с медицинским образованием говорим. Его родственник, которого задержали крепкие ребята в ходе рейда в МИСД, самим своим карьерным взлетом продемонстрировал живучесть южногородских традиций, напрочь опровергавших голословные утверждения баснописца Крылова. Господин Попов, был по образованию архитектором. Причем, не рядовым. Попов был вице-президентом, а потом и секретарем правления Союза архитекторов южного города.

Казалось бы, что может быть круче удовольствия реализоваться в любимой профессии? Но, нужно было понимать местные традиции. Согласно им, одновременно можно было сидеть на многих креслах. Причем, в самых разных организациях, никак напрямую между собой не связанных. Вот и господин Попов, покорив архитектурный Олимп южного города, попутно запрыгнул в кресло начальника Управления делами МИСД. Что тут удивительного? Говорят же много, часто и по делу, что у каждой страны должна иметься архитектура внешней политики. Ну а кто ее возводить будет, если не архитектор?!

Тем более, что господин Попов был не просто архитектором, но и другом главы МИСД. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит», пелось в детской песенке. Вот это и было кредо двух закадычных друзей — архитектора и министра. Кстати, архитектор имел репутацию очень порядочного, честного человека. Но, что поделать в городе, вековые традиции которого меняют даже самых честных и порядочных людей в худшую сторону?! Менять тут нужно было, как в известном анекдоте, не кровати, а работниц борделя. А этого как раз никто делать не собирался.

В итоге, местный парламент тут долгие годы возглавлял коррупционер и специалист по воровству воды, футболом в южном городе занимались нефтяник и ушлый менеджер, а в парламенте были, есть и будут те, кто попал туда благодаря родственным связям и знакомствам. Разве это плохо? Нет, это прекрасно. Ведь трагедии и проблемы многих стран мира во все времена как раз и состояли в том, что там отказывались от привычного, сложившегося веками положения дел, от местных традиций.

Южный город же давно и навечно выбрал иной путь развития. Гарантией своего стремительного развития тут выбрали соблюдение традиций коррупции, кумовства, подковерных интриг. И это работало! Менялись только имена персонажей, наиболее трепетно блюдущих существующие традиции и потому стремительно взбегающих по карьерной лестнице. Так что, не прав был Крылов, категорически и бесповоротно не прав! Есть на Земле место, где с большим успехом пироги шьют сапожники, а сапоги пекут пирожники. И это был, кстати говоря, весьма привлекательный туристический маршрут. Поглазеть на такое чудо, после победы над коварным вирусом, могли бы отдыхающие из самых разных стран мира.