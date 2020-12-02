Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от COVID-19 в Британии

Глава фармкомпании Pfizer назвал историческим моментом в борьбе с коронавирусом одобрение властями Великобритании вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19, сообщается в пресс-релизе Pfizer.
«Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании — исторический момент в борьбе с COVID-19. Это разрешение — цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку и принимать своевременные меры для защиты населения Великобритании «, — заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Компании стремятся как можно быстрее начать поставлять «высококачественную вакцину по всему миру» и ожидают одобрений на использование от других стран. Отмечается, что решения медицинского регулятора США FDA и Европейского агентства по лекарственным препаратам ЕС ожидаются в декабре.