Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от COVID-19 в Британии

«Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании — исторический момент в борьбе с COVID-19. Это разрешение — цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку и принимать своевременные меры для защиты населения Великобритании «, — заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.