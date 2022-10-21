Американская Pfizer Inc. рассчитывает продавать в США вакцину от коронавируса, которую она разработала в сотрудничестве с BioNTech SE, по цене от 110 долларов до 130 долларов за дозу для взрослых.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявила The Wall Street Journal представитель фармацевтической компании Анжела Лукин.

По ее словам, Pfizer пока ведет переговоры с американскими медицинскими страховыми компаниями и ожидает, что они завершатся тем, что стороны одобрят этот ценовой диапазон.

Компания планирует продавать вакцины через дистрибьютеров, так же как и в случае с другими медицинскими препаратами. При этом Pfizer будет паковать и сбывать вакцину по одной дозе, а не по несколько, как это было во время пандемии.

Лукин также отметила, что компания сможет начать продавать вакцины не ранее начала 2023 года. Это во многом зависит от того, когда истекут действующие контракты с правительством США и когда будут реализованы все уже произведенные дозы.

Pfizer полагает, что большинству клиентам не придется платить дополнительные деньги за вакцинацию, поскольку она будет входить в пакет их медицинской страховки наравне с прививкой против гриппа.

Американцы пока могут прививаться от коронавируса бесплатно по федеральной программе. Правительство в рамках первого контракта с Pfizer на 100 млн доз заплатило по 19,50 за дозу, напоминает WSJ. Согласно условиям последнего контракта, о котором было объявлено этим летом, цена поднялась до 30,50 долларов за дозу.

Американские власти ранее предупреждали, что после пандемии вакцины от COVID-19 будут реализовываться на коммерческой основе, как и другие медицинские препараты.