Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, находящимся с визитом в Иране.
Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Отмечается, что заместитель премьер-министра передал Президенту Ирана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В ходе встречи было отмечено успешное развитие азербайджано-иранских отношений благодаря решимости и вниманию руководителей обеих стран.
Подчеркнута важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества на прочной основе и продолжения реализации совместных проектов.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил передать его искренние приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.