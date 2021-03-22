Песков заявил, что ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным

Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в сибирской тайге в прошедшие выходные. То же самое, по его словам, касается и главы Минобороны Сергея Шойгу. «Ну а как же? Естественно», — заверил представитель Кремля.

Он отметил, что недавние резкие заявления американского лидера Джо Байдена в адрес его российского коллеги не повлияли на планы Путина, и «никаких причин для переноса [этой поездки] не было».(ТАСС)