Песков заявил, что в Карабахе нет главной стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Нагорном Карабахе нет главной стороны, есть две конфликтующие стороны — Армения и Азербайджан, и трехстороннее соглашение.

По его словам, во исполнение положения заявления лидеров трех стран российские военнослужащие, российская гуманитарная миссия, состоящая не только из военных, координирует свои действия и с азербайджанцами, и с армянами, сообщает «Газета.ru».

Дмитрий Песков также заявил, что Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, принадлежность этой территории достаточно давно определена резолюциями Совета безопасности.

«Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменилось ли отношение России по вопросу о статусе Карабаха после войны и соглашения лидеров Армении, Азербайджана и РФ.

«И президент (Владимир) Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией. Об этом говорил президент Путин», — напомнил представитель Кремля.