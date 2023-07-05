«Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке».

Как передает #, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, пока еще есть время для оглашения этого решения.

Отметим, срок действия «зерновой сделки», которое в последний раз продлевалось на 60 дней после переговоров в Стамбуле 17 мая, истекает 17 июля. Москва обвинила Запад в невыполнении обязательств по соглашению и ООН в том, что организация закрывает на это глаза, заявив, что доводов для продления зерновой сделки нет.