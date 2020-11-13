Песков рассказал об обмене оперативной информацией с Азербайджаном по крушению Ми-24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, действуют ли каналы обмена оперативной информацией по крушению российского вертолета Ми-24 на территории Азербайджана, где не проходили военные действия.

По его словам, между Россией и азербайджанской стороной в принципе существуют каналы очень тесного общения. Он отметил, что дополнительные каналы не нужны.

«Азербайджанская стороны весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные. Мы будем ожидать информации на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно. (gazeta.ru)

| 2020-11-13T14:55:08+04:00 13 ноября 2020, 15:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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