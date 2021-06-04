Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы на улучшение отношений между Россией и США после встречи лидеров этих стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

«Всегда есть шанс исправить ошибки. Всегда есть шанс попытаться найти выход даже из тупиковых ситуаций. Но это зависит от политической воли», — сказал представитель Кремля.

По его словам, глава России неоднократно говорил, что Москва готова идти по пути развития двусторонних отношений так далеко, насколько готов Вашингтон.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня. (gazeta.ru)