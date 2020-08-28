Песков назвал число правоохранителей РФ в резерве для Минска «достаточно разумным»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о составе и численности резерва правоохранителей РФ для Беларуси, отметив, что это «достаточно разумное количество».

«Он [резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, — заявил Песков журналистам в пятницу, отказавшись пояснить, из каких именно силовых структур сформирован резерв.

«Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько многочисленна эта группа силовиков и чем она вооружена.

Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства. Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои «права и свободы без вмешательства извне», заявила глава немецкого правительства. Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавление протестов в Беларуси. «Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы», — отметила канцлер.