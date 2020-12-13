«Пещерная ненависть» к Азербайджану устами российского депутата

Заявления президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана во время военного парада в Баку пришлись не по вкусу армянской пропаганде. Так, известный своей проармянской позицией одиозный российский депутат Константин Затулин вновь распелся соловьем.

Так, в ходе видеомоста Ереван-Москва с подключением из мультимедийного пресс-центра «Sputnik Армения», Затулин заявил о том, что Ильхам Алиев не может не понимать, что его заявления о принадлежности Зангезура, Еревана и Севана Азербайджану, носят провокационный характер.

По его словам, это заявление поддерживает «дух шовинизма и армянофобии» в азербайджанском обществе. Затулин также отметил, что «независимые российские эксперты» незадолго до войны в Карабахе провели исследование школьных учебников в Армении и Азербайджане.

Российский депутат отметил, что если в армянских учебниках все это преподносится достаточно сдержанно, без оскорблений и унижений в адрес азербайджанцев, то в азербайджанских учебниках все наоборот. «Сплошь и рядом можно встретить эпитеты «фашисты», «оккупанты», «нелюди» и т.д.», — отметил он.

Как видим, армянская пропаганда в лице своего российского глашатая продолжает распространять клише относительно Азербайджана. В армянских СМИ и экспертном сообществе стало традицией насаждать пещерную ненависть к Азербайджану, возведя азербайджанофобию на уровень государственной политики. Этим также грешат проармянские эксперты — завсегдатаи ток-шоу на российских федеральных телеканалах. Целое армянское лобби управляет российским медиа-пространством, насаждая антиазербайджанские и антитурецкие настроения. Заметим, что все это делается вразрез с официальной политикой Кремля.

Так ли армянские учебники нейтральны к Азербайджану? Конечно же, нет. В учебнике истории под редакцией академика В.Бархударяна отмечается: «для армянского народа и Армянской ССР нечестно и неверно решились территориальные вопросы, имевшие жизненно важное значение (Нагорный Карабах, Нахичевань)». Иными словами, армянских школьников учат тому, что Карабах и Нахчыван — это территория Армении, тем самым, внедряя будущим поколениям мысль о территориальных претензиях.

Да, в азербайджанских учебниках есть места, в которых армянских националистов называют фашистами за совершенные кровавые преступления против азербайджанского народа. Если мировое сообщество позабыло о Ходжалинской резне, то ракетные и артиллерийские обстрелы во время недавней 44-летней войны мирного населения городов Азербайджана, вновь выявили истинное лицо страны, в которой на государственном уровне возвеличивают приспешника немецких фашистов Гарегина Нжде. Для армян Нжде -национальный герой потому, что уничтожал мирные азербайджанские села в Зангезуре в 20-е годы прошлого столетия.

Если армяне не оккупанты и не фашисты, то кто же они?