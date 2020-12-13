Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $90 тыс.

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продано на аукционе за 68 тыс. фунтов (около $90 тыс.), сообщает «Интерфакс».

Этот экземпляр в твердой обложке был одним из 500 копий 1997 года, которые были изданы до того, как магическая сага и ее автор Джоан Роулинг получили всемирную известность.

Еще один экземпляр из числа первых изданий был продан на торгах Hansons Auctioneers за 50 тыс. фунтов ($60 тыс.).

Библиотечная книга с соответствующими штампами была продана на аукционе за 17,5 тыс. фунтов ($23 тыс.).

Из 500 первых изданий 300 книг были разосланы по британским школам и библиотекам. На тот момент они продавались по 10,99 фунтов .