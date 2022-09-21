«Вчера я провел плодотворную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, это была первая встреча за почти 15 лет между премьер-министром Израиля и президентом Турции».

Как сообщает ТАСС, об этом премьер-министр Израиля Яир Лапид написал на своей странице в Twitter в связи со встречей, проведенной вчера в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Связи между Израилем и Турцией ключ к региональной стабильности, и приносят существенную пользу для обеих стран», — говорится в публикации премьер-министра Израиля.