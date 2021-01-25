Переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы

«Наши бывшие вынужденные переселенцы должны быть возвращены в родные края».
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, говоря об определенных на следующий год на основании поручений Президента Азербайджанской Республики приоритетах.
По его словам, этот процесс должен осуществляться на основе специальной программы.
«В соответствии с поручением президента разрабатывается стратегический план действий по освобожденным территориям».
По его словам, восстановление всех территорий и городов будет осуществляться на основе единой концепции.