Переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы

«Наши бывшие вынужденные переселенцы должны быть возвращены в родные края».

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, говоря об определенных на следующий год на основании поручений Президента Азербайджанской Республики приоритетах.

По его словам, этот процесс должен осуществляться на основе специальной программы.

«В соответствии с поручением президента разрабатывается стратегический план действий по освобожденным территориям».

По его словам, восстановление всех территорий и городов будет осуществляться на основе единой концепции.