В Баку завершилась спринтерская гонка в рамках Гран При Азербайджана. Первым финишировал Серхио Перес («Ред Булл») – 17 кругов, вторым — Шарль Леклер («Феррари») +4,463, и третим — Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,065, сообщает #.

Участие в спринте Гран При Азербайджана приняли 19 пилотов.

Логан Сарджент не вышел на старт из-за повреждения машины в аварии в квалификации. Эстебан Окон начал гонку с пит-лейна, так как Alpine нарушила режима закрытого парка, действующий с начала пятничной квалификации.

Третий сезон подряд Формула 1 проведет на отдельных этапах короткие 100-километровые гонки. Этот формат был разработан, чтобы обеспечить короткую и динамичную гонку: пилоты будут бороться от старта до финиша без необходимости заезжать на пит-стоп.

Протяженность заезда на городской трассе в Баку составит 17 кругов или примерно 30 минут. Как и в основной гонке, гонщики и команды зарабатывают очки на финише, но по укороченной схеме начисления: 8-7-6-5-4-3-2-1.

# представляет итоговую таблику спринта Гран При Формулы — 1.

Серхио Перес («Ред Булл») – 17 кругов 2. Шарль Леклер («Феррари») +4,463 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,065 4. Джордж Расселл («Мерседес») +8,532 5. Карлос Сайнс («Феррари») +10,388 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +11,613 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,503 8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +18,417 9. Алекс Албон («Уильямс») +21,757 10. Оскар Пиастри («Макларен») +22,851 11. Кевин Магнуссен («Хаас») +27,990 12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +34,602 13. Пьер Гасли («Альпин») +36,918 14. Ник де Врис («Альфа Таури») +41,626 15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +48,587 16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +49,917 17. Ландо Норрис («Макларен») +51,104 18. Эстебан Окон («Альпин») +1.00,621

Сошли:

Юки Цунода («Альфа Таури»)