Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил, что Киеву передаются боевые бронированные машины (ББМ) AMX-10 RC, а также многоцелевые бронетранспортеры Bastion. К этим же поставкам добавляется новая партия самоходных артиллерийских установок Caesar. Кстати, последние очень хорошо показали себя как защитники украинского неба.

Отметим, что ББМ AMX-10 RC вооружена 105 мм пушкой F2 BK MECA L/48, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя противотанковыми гранатометами. Из-за такого вооружения ББМ называют легким танком.

О политической стороне таких действий Парижа мы еще поговорим, но очень важен тот факт, что буквально вслед США сообщили о новом пакете помощи, который включает боевые машины пехоты (БМП) Bradley, ракеты RIM-7 Sea Sparrow (Морской воробей) с радиолокационным наведением для борьбы с низколетящими целями, в частности, беспилотниками. По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лауры Купер, ракеты Sea Sparrow будут интегрированы с системами «Бук», которые состоят на вооружении украинской армии.

Затем из Берлина пришла новость, что от Германии Украине передается батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и бронетранспортеры Marder.

По мнению многих западных и украинских экспертов столь внушительные пакеты помощи говорят о том, что уходят последние ограничения на поставки Украине наступательного вооружения. И этот поток будет только нарастать по мере того, как трудности российской армии на всей линии фронта также будут увеличиваться.

Вообще начало текущего года принесло Кремлю серию крайне неприятных сюрпризов. Собственно начались они еще в последних числах декабря. По российским складам и пунктам сосредоточения войск наносились довольно эффективные артиллерийские и ракетные удары. Особенно досталось российским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях. Апофеозом стал удар в первые минуты текущего года по зданию ПТУ-19 в оккупированной Макеевке, расположенной в 10 км от линии фронта. Он оказался настолько ошеломительным и резонансным, что в Москве долго не могли прийти в себя и сквозь зубы выдавливали информацию о погибших и раненых, как говорится, в час по чайной ложке. Хотя российское Министерство обороны, в конце концов, признало гибель 89 человек, никто этому не верит. И для этого есть все основания.

Анализировать лживость сообщений военной пресс-службы не имеет смысла. Достаточно сказать, что по ее данным в Украине уничтожено 27 установок HIMARS, хотя их на сегодняшний день поставлено всего 20. По данным Пентагона, ни одна из них не потеряна. И так во всем.

Интересно, что так называемые военкоры и им подобные буквально взвыли от потерь в Макеевке. И тут же стали разносить российских старших офицеров, допустивших столь скученное размещение людей и техники. Эти стенания и обвинения просто смешны по имманентно присущих российской армии проблемам. Во-первых, она испытывает огромный недокомплект офицеров, особенно низшего звена. О сержантах даже не говорим. Во-вторых, что следует из предыдущего. Как можно рассредоточить личный состав, если за ним некому наблюдать и контролировать. Предоставленные сами себе мобики и другие немедленно разбредутся и начнут пьянствовать. По крайней мере, для утепления. В-третьих, подразделение сразу потеряет боеспособность, так как даже на утреннее построение их не соберешь. Что уже говорить о более важных вещах.

Получается замкнутый круг. Собрать всех в одном месте опасно из-за угрозы обстрела. Как видно, вполне обоснованной. Рассредоточив всех малыми группами, потеряешь управляемость и тогда это не подразделение, а сброд, в лучшем случае неуправляемая толпа.

В-четвертых, всегда есть надежда на русский авось. Вдруг пронесет, и украинцы в ночь с 31 декабря на 1 января тоже будут пить и гулять. Насчет пить не знаю, а вот погулять получилось. Экипажи HIMARS нарядились костюмами дедов морозов и с удовольствием отправили свои огненные новогодние подарки оккупантам в Макеевку и не только. Погуляли украинские воины на славу.

Утром 5 января эстафету Макеевки перехватила Гавриловка Вторая Херсонской области. Последние дни российские военные стягивали силы к селу. Как пишет Telegram-канал «Николаевский Ванек», «404 мсп (мотострелковый полк — Авт.)…. Переместились они все дружно в общагу завода «Таврида», в количестве до 1000 человек. На территории оставили «Грады» и вскоре должны были выдвигаться поближе к линии фронта. Но что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы». Ликвидировано 20 офицеров, а 800 оккупантов считаются пропавшими без вести. После удара россияне покинули населенный пункт. На месте стоит только оцепление. В том же квадрате находилось российское ПВО, но оно не предотвратило удар.

После таких поражений, в том числе и пропагандистских, Москве срочно нужно было заглушить стоны ватной публики, в своих проклятиях дошедших даже до самого начальника государства российского.

Тут как раз и подвернулось, как Кремлю казалось, предложение турецкого лидера Эрдогана насчет одностороннего прекращения огня. В России объявили его перемирием. Не подумали о том, что для перемирия необходимо согласие двух сторон.

Замысел был очевидным. Наряду с демонстрацией доброй воли втянуть Киев в хоть какой-то переговорный процесс и тем самым выиграть столь необходимое время. Внутри страны новым нарративом стало отвлечение внимания от серии постоянных неудач.

Не получилось. Киев ответил категорическим отказом. Никаких переговоров, перемирия и всего в том же духе до полного вывода российских войск. В том числе из Донбасса и Крыма. Западные союзники также ответили негативно. Все прекрасно поняли замысел Кремля, и никто на так называемые мирные посулы не повелся.

Более того, объявили о новых поставках вооружений. И здесь обозначается очень важное изменение позиции западных союзников. Причем обратим внимание на некоторую несинхронность с объявлением этой самой помощи. Здесь важный политический аспект.

До недавнего времени Париж, наряду с поставками, занимал позицию желательности каких-то переговоров с Путиным. То ли для сохранения его лица, то ли предотвращения применения ядерного оружия. За это Макрона часто и много критиковали, в том числе и в Украине.

В какой-то момент стало ясно, что ограничиваясь поставками только оборонительного вооружения, Запад способствует затягиванию войны. Это принципиально противоречит его интересам. К тому же Путин проявил удивительную неспособность договариваться. Отсюда следовало, что кто раньше начнет новую фазу помощи Киеву, тот в ближайшем будущем получит преференции. Как политические, так экономические и финансовые в период восстановления Украины.

Осенью в Париже прошла конференция по этой проблеме и в ней приняли участие более 500 ведущих французских фирм. Тамошний бизнес прекрасно понимает, что речь идет об очень больших деньгах и ресурсах. Так что, политики должны были это учитывать. О новой фазе помощи говорили осенью Байден и Макрон в Вашингтоне и время для нее наступило. И здесь Франция решила опередить всех и первой объявила о своих новых поставках.

В Берлине спохватились. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман прямо обратилась к канцлеру Шольцу. «Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец можем начать в духе франко-германской дружбы, верно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его».

Германскому правительству, которое знало, что США уже приняли решение о новом пакете помощи, включая БМП Bradley, ничего не оставалось делать, как присоединиться. Иначе можно было to let the chance slip — упустить удобный случай действовать вместе с другими.

Здесь можно вспомнить и другую английскую пословицу — the leopard can’t change its spots — леопард не может избавиться от своих пятен. Так и российская армия не может перестроиться. И повторение Макеевки в Гавриловке Второй, а до этого в Чулаковке в той же Херсонской области 31 декабря, когда погибло около 500 российских военных, подтверждает мысль военного преступника Гиркина-Стрелкова, что российских генералов ничему стоящему научить невозможно и никакие реформы, о которых так пафосно заявляют в Москве, ничего не изменят.

Леопард останется с пятнами, а Россия такой, какой есть. Как и ее армия.