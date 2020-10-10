Перемирие, которое висит на тонкой ниточке

Данное перемирие висит на тонкой ниточке, таким мнением поделился с # экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя соглашение глав МИД Азербайджана и Армении, достигнутое 9 октября при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова в Москве.

«Последние два пункта соглашения ничего не значат. Потому что они не актуальны и не приоритетны. В них проглядываются приоритеты российско-лавровского желания зафиксировать принципы урегулирования, в которых присутствует такая позиция, как право на самоопределение армян Карабаха. Насколько эта тема после военных действий актуальна, я не уверен, потому что Азербайджан отошел от позиции предоставления какой-либо автономии Карабаху. Об этом вопрос сейчас не стоит, и президент говорит в рамках прав граждан. Поэтому эти пункты обсуждать серьезно не имеет смысла», — отметил он.

По мнению Зульфугарова, определяющими в этих переговорах были первые два пункта.

«Первый пункт – это гуманитарная акция с применением прекращения огня на локальных участках. Мы должны понимать, что тут, на мой взгляд, в центре внимания находится желание создать формулу долгосрочного прекращения огня. Это пробный камень, после которого будет долгосрочное прекращение огня.

С другой стороны, я вижу двойную игру России в отношении Пашиняна. Потому что Азербайджан осуществлял контрнаступление и, понятное дело, что все потери армянских войск находятся на территории Азербайджана. Плюс ко всему нужно отметить, что у азербайджанской стороны есть несколько десятков военнопленных», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что когда масса погибших хлынет в Армению, это будет серьезным испытанием для Пашиняна и его пропагандисткой концепции о великой армии и победе.

«Во втором пункте речь идет о долгосрочном обеспечении режима прекращения огня. Естественно, достичь такого соглашения нелегко, прежде всего Азербайджан на пике своих военных преимуществ будет требовать объявления бесполетной зоны для армянских летательных аппаратов над всеми оккупированными территориями. С другой стороны, он будет требовать запретов на перемещение военных сил, направленных на укрепление линии обороны. Еще одним условием будет запрет на доставку резервов и техники на оккупированные территории из Армении», — сказал он.

По его мнению, подписание такого документа за раз невозможно, и поэтому это перемирие висит на тонкой ниточке.

«Как только Азербайджан посредством своих возможностей определит, что армяне пытаются укрепить свою оборону, или произойдет случайный удар со стороны Армении, появится повод для полноценной войны», — сказал он.

Зульфугаров также добавил, что мы к этим событиям должны относиться как к очередному этапу в урегулировании конфликта.

«Я считаю, что нынешнее положение дел не определяющее в странице этого конфликта. Азербайджан должен был проявить конструктивизм и участвовать в переговорах, не оставив без внимания старания российского президента, что и произошло. Большое число трупов, которые в эти дни хлынут в Армении, могут серьезно отрезвить политическую элиту Армении, и они, скорее всего, тщательно будут скрывать эту информацию», — резюмировал он.