«Перемен», «Уходи», Лукашенко и многозначные 80%…

Итак, президентские выборы в Беларуси состоялись. По итогам подсчетов ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по предварительным итогам набирает на выборах главы государства в республике 80,23%, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%», — сказала она.

Главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская, по официальным данным, получила 9,9% голосов. При этом в отличие от всех предыдущих, эти выборы в Беларуси запомнятся фантастической явкой. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Иными словами устраивать «карусели», «тащить» учителей и пенсионеров на выборы не пришлось – они сами пришли проголосовать. И тут главный вопрос: «За кого?»

Ночью в Минске и во многих других городах Беларуси было «жарко». Интернет заглушен. Народ вышел протестовать против итогов этих выборов, и сейчас практически все социальные сети заполнены разными видео из этой страны. Причем большинство протестующих – это молодежь, та молодежь, которая другого президента в своей стране не видела и сейчас желает поменять ситуацию. Главным же лозунгом протестующей молодежи было: «Уходи» и название песни Виктора Цоя «Перемен».

Сам президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующими, в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций, управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.

«Мы отфиксировали — вам это известно, как бывшему разведчику — звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Лукашенко также заявил, что не допустит «майдана» и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.

Параллельно с другой стороны, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов и предложила переговоры Лукашенко.

По словам Тихановской, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается «доказывать все нарушения».

«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — сказала Тихановская. Она также отметила, что готова встретиться с Александром Лукашенко.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.

Сразу же после объявления итогов ЦИК, президента Беларуси поздравил председатель Китая Синь Цзиньпин, и только уже потом остальные лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Но есть и альтернативный взгляд на выборы в Беларуси и, это естественно, мнение приграничного Запада, а именно Польши, которая инициировала чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.

В свою очередь, в заявлении, размещенном на сайте канцелярии премьер-министра, подчеркивается, что после прошедших в воскресенье президентских выборов в Беларуси, власть применила силу против своих граждан, которые требовали перемен в стране.

«Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Евросоюз изучил этот вопрос», — говорится в сообщении.

Кроме того, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на пресс-конференции в Берлине, заявил о том, что «президентские выборы в Беларуси проходили не в соответствии с демократическими стандартами».

«У нас серьезные сомнения в том, насколько в соответствии с демократическими принципами проходили эти выборы», — приводит портал его слова. Зайберт подчеркнул, что эти сомнения будут обсуждаться на уровне Европейского союза.

Итак. К Александру Григорьевичу можно относиться по-разному. Для кого-то он — «последний диктатор Европы». Для кого-то — отец нации и человек, который построил современную Беларусь. Отрицать его усилия и вклад в становлении этой страны не имеет смысла. Он и правда как истинный лидер своей страны боролся и продолжает бороться за свою республику, национальную экономику, промышленность своей страны, экспорт и так далее.

В этой стране нет нефти, но для сравнения у этой страны экспорт реального сектора в разы больше, чем в Азербайджане. При этом средняя зарплата в Беларуси составляет 505 долларов, то есть примерно столько же, сколько и в нефтяном Азербайджане. То есть он со всей ответственностью относится к благосостоянию своего народа.

С другой стороны — демократия. Люди, а именно молодежь, которые не видели Советский Союз, которые родились при современных лидерах, хотят видеть в своей стране нормально развивающуюся политическую систему, где есть многопартийность, где есть сильное гражданское общество, где стабильность страны зависит ни от одного человека, а от цивильной системы передачи власти.

Молодежь современных постсоветских стран считает эти республики не достоянием советской номенклатуры, а своим, а потому и моральное право на верховенство власти в этих странах принадлежит им, а не пережиткам советов.

Причем нужно откровенно сказать, 80% голосов – это явный перебор даже для Беларуси. Такие цифры на границе с ЕС – это немыслимо. Но данный показатель – это явный намек на то, что президент Беларуси пошел «ва-банк!» и показывает, что отступать не собирается. Может в другой ситуации цифры были бы более «приличными», но данные показатели явно говорят: «Я никуда уходить не собираюсь». Шаг, конечно же, смелый, и эти цифры гарантируют ему следующий срок, но гарантируют ли они любовь и поддержку белорусского населения? Александр Лукашенко не похож на Януковича, он не убежит из своей страны, и будет сражаться до конца, и, скорее всего, будет править до следующего срока, но он проиграл умы и сердца молодежи Беларуси.

Что же касается Азербайджана, то в стратегическом плане, нужно отметить, что победа Александра Лукашенко соответствует интересам нашей страны, особенно она важна в рамках таких организаций как ОДКБ, и военно-техническом сотрудничестве, которое позволяет нам закупать необходимое вооружение, которое Россия нам не предоставит.