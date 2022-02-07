Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи.
Лидеры начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, а затем продолжили за рабочим обедом. После прошла пресс-конференция в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
Путин заявил, что его переговоры с Макроном прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными. По его словам основные озабоченности РФ в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы.
Путин назвал политику «открытых дверей» НАТО вольной интерпретацией принципов альянса со стороны США и ряда других стран. (ТАСС)