Переговоры по Карабаху не помогут – турецкий и украинский эксперты

Интервью с турецким и украинским военными экспертами Абдуллой Бекчи и Алексеем Арестовичем.

— На азербайджанские города, находящиеся вдалеке от линии фронта, падают армянские ракеты. Спустя несколько часов после подписания договора о гуманитарном прекращении огня при посредничестве России армянская сторона ударила по Гяндже. В результате погибли мирные граждане, пострадали десятки человек, среди которых – женщины и дети. Это что, особая армянская стратегия ведения войны?

А.Бекчи: Это доказывает, насколько морально ничтожна Армения как страна. Даже во время боевых действий мирные жители неприкосновенны.

А.Арестович: Попытка спровоцировать гуманитарный кризис, отомстить, и поколебать дух азербайджанских солдат, чтобы думали о домашних, а не о противнике. Заставить народ давить на Алиева — «останавливай войну»! Это все имеет признаки военного преступления.

— За две недели боев Азербайджан освободил от оккупации целый ряд населенных пунктов. По вашему мнению, что является краеугольным камнем успехов азербайджанской армии?

А. Бекчи: Азербайджан уже несколько лет готовился к тому, что ему придется освобождать свои земли силой. Особенно на параде 2018 года было видно, как технологически укрепляется армия. Теперь этот успех был достигнут благодаря персоналу, использующему эту технологию на очень хорошем уровне. Так что причина его успеха в том, что он был к этому хорошо подготовлен.

А. Арестович: Причина успеха — это ментальный переворот, который сумело осуществить политическое и военное руководство Азербайджана, сосредоточив усилия и построив армию XXI века. С другой стороны — самообман армянской стороны, которые сами поверили в свою же легенду о собственной непобедимости.

— В результате армянских ударов по Гяндже погибли и пострадали женщины и дети. Кто, по вашему мнению, является ответственным за это преступление? Отдавший приказ Пашинян или исполнявшие его армянские военные?

А. Бекчи: Как нам показывают материалы Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками, выполнявшие преступный приказ виновны так же, как и отдавшие его. Так что тут виновны и Пашинян, и армянские военные.

А.Арестович: Ответственность несёт расчёт, производивший пуск и те командиры (до самого верха), кто и давал такое распоряжение.

— В Москве было подписано соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Однако прошло несколько минут и армянская сторона снова начала обстрел. Затем по спящему городу была запущена ракета. Насколько Азербайджану стоит доверять посредникам и противнику? Не лучше ли продолжать наступление до тех пор, пока все оккупированные земли не будут освобождены?

А. Бекчи: Азербайджану определенно нельзя останавливаться, пока он не освободит весь Карабах. Потому что дипломатическими переговорами нельзя освободить весь Карабах. По этой причине он не должен полагаться на посредничество России, а должен деоккупировать свои земли с помощью военной силы.

А. Арестович: Лучше сочетать политическое и военное давление.

— Вагаршак Арутюнян, бывший министр обороны Армении, ныне советник премьер-министра Армении, в эфире российского телеканала «Россия-1» сказал: «Тактика артиллерийских атак в настоящее время разрабатывается. А мы атакуем мирные поселения, чтобы вызвать панику в будущем…». Как это можно охарактеризовать?

А. Бекчи: Во-первых, трусостью, во-вторых, незнанием или пренебрежением международным правом. Во время войны мирные жители неприкосновенны. Между собой воюют только армии. По этой причине сами намерения сделать что-то подобное – это уже подлость. Азербайджанская армия нанесла большой урон армянской армии. В частности, уничтожено большое количество военной техники – танки, РСЗО, системы ПВО, артиллерия. Может быть, Армения такими шагами хочет отсрочить свое поражение?

А. Арестович: Могу охарактеризовать это, как открытое признание в намеренном нарушении порядка и правил ведения войны, которое сознательно переводится в ранг стратегии. Фактически – и этому нужно давать юридическую оценку на международном и национальном уровне – это заранее обдуманное и спланированное смещение войны в область военных преступлений. Если только этот бывший министр не берет лично много на себя.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»