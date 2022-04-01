Два вертолета Ми-24 атаковали нефтебазу в Белгороде. Загорелось восемь хранилищ, в которых находится 16 тыс. куб. м горючего и еще семь находятся под угрозой перекидывания на них огня. Это уже второй случай в Белгородской области. По необъяснимым до сих пор причинам 29 марта произошел пожар, затем взрывы на складе боеприпасов возле села Красный Октябрь. Интересно, что пожаром на нефтебазе дело не ограничивается. Местные жители сообщают об еще одном сильном взрыве и публикуют фотографии следа в небе, которые, как они считают, оставила ракета.

Губернатор области Вячеслав Гладков даже не сомневается, что атаковавшие нефтебазу вертолеты принадлежат Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, удар по нефтебазе в районе Крейды нанесли сразу два вертолета ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте, чтобы их не заметили радары.

Губернатор не заметил, как нанес ощутимый удар по сообщениям российской пропаганды, в том числе и заявлениям официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Именно он много раз заявлял, что украинская авиация полностью уничтожена и тут такой пассаж. Губернатор это опровергает не на словах, а в виде материального подтверждения. Оказывается, что бравый генерал уже много дней лжет и не краснеет.

Московская «Независимая газета задает вполне очевидный вопрос. «Как им это удалось провести атаку. «Низкая высота», на которой шли вертолеты — не оправдание. Российская ПВО способна видеть все объекты размером с теннисный мяч и на любой высоте. Если посмотреть на карту, то появление «гостей» произошло в самом «узком» для спецоперации месте — Харьков-Белгород, эти города разделяет всего 71 км».

Со своей стороны, Министерство обороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность украинских военных к удару по нефтебазе в Белгороде. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Мотузяник. «Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать».

Все это происходит на фоне отвода части российских войск из Киевской и Черниговской областей. В Сумской области украинская армия оттеснила агрессоров и частично вышла на государственную границу.

Налицо попытка российского командования перебросить войска с севера Украины на Донбасс и Харьковскую область. Причем в Запорожской области им пришлось отступить к югу в сторону оккупированных Мелитополя и Бердянска.

Япония вольно или невольно своими претензиями на четыре острова Курильской гряды сорвала намеченную переброску частей морской пехоты Тихоокеанского флота на восток Украины. Вместо этого они приняли участие в срочных учениях с участием кораблей, самолетов и, конечно, морской пехоты.

Так или иначе, но пожары и взрывы на нефтебазе в Белгороде затруднят общую логистику подготовки масштабного наступления российских войск на Донбассе и в направлении Харькова и Запорожья. Кроме того, пришлось отступить из легендарной Чернобаевки и перенести командно-штабные пункты на аэродром в Чаплинку, которая находится примерно в 110 км от Херсона.

Отметим, что в Чернобаевке находился аэропорт областного центра, и она расположена в 10 км от города. По неподтвержденным сообщениям украинские войска ведут бои в южной части Херсона.

При этом в Стамбуле прошли очные переговоры российской и украинской делегаций. Москве были переданы предложения Киева по заключению мирного договора и условия, при которых он может быть заключен.

Основные положения сводятся к следующему. Отвод российских войск на линию 23 февраля, статус Донецкой и Луганской областей оккупированных на эту дату Россией решается на личной встрече президентов двух стран, а будущее Крыма станет предметом переговоров на ближайшие 15 лет. Демилитаризация, денацификация и статус русского языка в Украине вообще не обсуждается и не упоминается.

Такие предложения были в Украине и России встречены неоднозначно. Украинское общество в своей значительной части не согласно с ситуацией status quo ante bellum — с положением, существовавшим до войны. Принесено столько жертв и отдавать части своей территории активная часть общества не готово.

В России идейные и с ними наиболее отпетые сторонники великой России буквально бьются в падучей, потому что итогом вторжения может быть только безоговорочная капитуляция Украины с согласием на все условия России. Для них сам факт ведения предметных переговоров, в том числе и по статусу Крыма (за отрицание его принадлежности России там полагается уголовная статья) — это фактическое признание своего поражения. По их мнению, оно приведет к полному крушению и дефрагментации России.

Как пишет пресса США и Великобритании, а также говорят официальные представители дипломатических ведомств и спецслужб в окружении Путина произошел фактический раскол. Экономическому блоку правительства удалось показать ему расчеты, из которых следует приближающийся коллапс российской экономики. Буквально через три-четыре месяца, если хоть какие-то санкции не будут сняты или ослаблены.

С другой стороны сторонники жесткой линии во главе с Кадыровым и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным настаивают на продолжении войны вплоть до взятия Киева.

Им легко рассуждать, но новости экономики и финансов не обнадеживают.

Экспромт с переходом на оплату за рубли за нефть и газ провалился. Взять Европу на испуг не удалось. Все европейские потребители российского газа категорически отказались изменять систему расчетов. Угрозы вообще перекрыть газ не возымели действия. Наоборот, ускорились мероприятия по более быстрому отказу от российских углеводородов. Если еще в начале марта говорили о 2027 или 2029 гг., то теперь планируется отказ в конце текущего года в отношении нефти и угля и 2023 по газу. При этом уже в текущем году Германия собирается на 50% сократить потребление российского газа вплоть до введения особого положения в энергетике. Первые шаги германское правительство в этом отношении уже сделало.

Тем более, что закончился отопительный сезон и европейские чиновники получили определенное время для решения насущных вопросов. Как сказал один немецкий политтехнолог, даже если цена на газ увеличится в пять раз никто от политики сдерживания России и помощи Украине не откажется. Богатая Европа найдет средства, чтобы смягчить последствия рукотворного энергетического кризиса.

Вот что будет делать Россия, если перестанет поставлять газ в Европу не совсем ясно. Технологически это будет означать, что через довольно короткий отрезок времени скважины придется глушить, так как газ просто некуда будет девать. Снова ввести их в строй будет очень проблематично, а иногда невозможно. Есть вариант просто сжигать лишний газ, но тут могут быть проблемы экологического характера и не только в России.

Финансово Москва потеряет примерно €50 млрд и это только от продажи газа, что составит 16% потерь российского бюджета, остальное придется на отказ от российской нефти и угля.

В условиях острого дефицита валюты все эти игры в шантаж Европы очень похожи на выстрел в собственную ногу. Москва явно заигралась с шантажом Европы и теперь надо искать какие-то пути отхода.

Надо полагать, что в Кремле приняли решение наступлением на Донбассе добиться разгрома украинских войск и тем самым навязать Киеву условия капитуляции.

На чем основаны такие расчеты, остается загадкой.