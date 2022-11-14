Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

В пресс-службе министерства сообщили, что сначала З.Гасанов в сопровождении делегации посетил площадь Героев в центре Тбилиси и возложил венок к памятнику погибшим за территориальную целостность Грузии.

Затем министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии. На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, что регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, Гасанов и Гарибашвили отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности Азербайджана и Грузии, а также развитие двустороннего военного сотрудничества, которое внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.