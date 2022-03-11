Как бы ни разворачивались события вокруг военной агрессии России против Украины, и каково бы не было отношение к российской правительственной свите, никто не станет отрицать тот факт, что русский язык все же великий и могучий. В этом языке столько иносказательных слов, метафор, идиоматических выражений, что сам черт ногу сломит.

Не спорю, в каждом языке непонятных для иностранцев слов немало. Азербайджанский язык также изобилует идиомами, которые переводу не подлежат.

В советское время, когда жители «братских» республик нерушимого союза говорили на родном языке, это считалось моветоном. Мол, как можно не знать язык, на котором говорил сам Ленин. При этом в виду того, что утопическая вера в коммунизм настолько ослепила разум критиканов, что они даже и не подозревали элементарное: на этом языке задолго до вождя мировой революции говорили, писали, творили гении. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Чехов и другие.

Но довольно лирики, и перейдем к сути повествования. Сегодня многие азербайджанцы, даже те, которые и не слыхивали об СССР, зачастую употребляют русские словечки, которые они принимают за «чистый» родной язык.

Мы не раз затрагивали тему «чистоты» азербайджанского языка, в котором такие слова, как «vişnə», «semeçka», «skameyka», «astanovka» и так далее, стали неотъемлемой частью нашей обиходной речи.

Многие даже и не задумывались о том, что всем этим словам есть эквивалент в азербайджанском языке. Но, следуя установившейся традиции, и нынешняя наша молодежь продолжает употреблять вышеупомянутые русские слова в азербайджанской интерпретации.

Действительно, делов то. Поставил ударение в этих русских словах на последний слог, и вуаля: оно стало азербайджанским.

Однако, как показывает реальность, русский язык оказался более запутанным и заковыристым. Нашлось- таки слово, об которое молодые азербайджанцы, зарабатывающие на хлеб насущный в именитых по нашим меркам магазинах (пардон, супермаркетах), споткнулись.

И это слово не реструктуризация, ни синхрофазотрон, ни рекогносцировка и так далее. Это просто … кисель.

Буквально вчера я зашел в маркет, и попросил одного из работников направить меня в отдел, где продается кисель. После слова «кисель», он задумался на минуту, после чего задал вопрос: «Kisel nədi?». Настал черед задуматься мне. Ведь в детстве, когда в садике мы пили кисель, как-то не задумывались над тем, как сей продукт звучит на азербайджанском языке. Да, и повзрослев, особо и не вспоминал «кисельный период», пока мне об этом не напомнила дочка.

Одним словом, работник магазина не понял меня, а я не смог объяснить ему, что же это за диковинка «кисель». Пришлось посетить другой маркет. Картина та же: мы друг друга не поняли.

И лишь на третий раз уже в другом магазине нашелся средних лет мужчина, который знал разгадку этого слова. Без лишних слов он протянул мне пакет киселя. Без всякого перевода. В знак благодарности купил у него две.

Придя домой, мне стало интересно: а как же на азербайджанский язык переводится слово «кисель»? Оказывается, слово «кисель» на азербайджанский язык переводится как «meyvə firnisi» (что-то вроде фруктового пудинга). Как говорится, век живи, век учись. Но не думаю, что азербайджанский эквивалент киселя станет более понятным для продавцов брендовых супермаркетов.

Так что, прежде чем совершить поход в магазины, потенциальным покупателям желательно запастись разговорником. В наших маркетах столько продуктов с иноземными названиями, сам полиглот не разберет…