Пеп об отставке Лэмпарда: «Нужно побеждать – или тебя уволят»

Возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «Челси».

«От любого тренера требуются победы. Люди говорят о проектах, но проектов не существует. Нужно побеждать – или будешь уволен.

Уважительно отношусь к «Челси», но надеюсь, что скоро смогу увидеть Фрэнка, посетить с ним ресторан, когда карантин отменят.

Я не стану осуждать «Челси», но по отношению ко всем тренерам нужно проявлять терпение. Я уважаю решение клуба, так и должно быть. Мы просто стараемся выиграть как можно больше матчей.

О каких-либо проектах говорить сложно. В течение одного месяца можно лишиться всего, что ты построил, когда твои соперники сильны. Всегда есть такой риск», – сказал Гвардиола. (sports.ru)