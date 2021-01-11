Пеп Гвардиола: «Ман Сити» старается выиграть каждый матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча Кубка Англии с «Бирмингемом» (3:0).
«Первая задача решена. Мы задействовали ряд молодых игроков и прошли в следующий раунд.
Если отследить траекторию движения команды после моего прихода, то можно увидеть, что мы не отнеслись наплевательски ни к одному матчу. Вот почему мы в четвертом финале Кубка лиги подряд, вот почему мы выиграли Кубок Англии два сезона назад и вышли в полуфинал в прошлом.
Мы стараемся выиграть каждый матч. Если игроки более-менее свежие, то я постараюсь их привлечь к этому», – сказал Гвардиола. (sports.ru)