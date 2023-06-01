Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на Министерство обороны США, что Пентагон приобретет у компании SpaceX предпринимателя Илона Маска терминалы и услуги спутниковой связи Starlink для использования украинскими военными.

В Пентагоне подчеркнули, что спутниковая связь представляет собой жизненно важный элемент в коммуникационной сети Украины.

«По соображениям оперативной безопасности и из-за критического характера этих систем у нас нет дополнительной информации о конкретных возможностях, контрактах или партнерах, которую мы могли бы предоставить в настоящее время», — отметили в ведомстве.

9 февраля в SpaceX заявили об ограничении доступа дронам ВСУ к сети спутниковой связи Starlink.

1 мая завершился льготный период на ввоз генераторов спутникового интернета Starlink на Украину.