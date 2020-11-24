Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену

Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену.
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало его победу на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.
В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена.
«Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <…> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки (штабу Байдена. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении Минобороны.(РИА Новости)
| 2020-11-24T10:17:24+04:00 24 ноября 2020, 10:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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