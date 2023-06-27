Министерство обороны США (Пентагон) объявило о выделении Украине новой помощи в сфере безопасности на сумму 500 млн долларов.

В новый пакет помощи, в частности, войдут десятки боевых машин пехоты Bradley, боевых бронированных машин Stryker, а также боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Patriot, говорится на сайте Пентагона.

Кроме того, в пакет помощи войдут тепловизионные системы и приборы ночного видения, генераторы и разное оборудование, в частности, для ремонта автомобилей и разминирования. (УНИАН)