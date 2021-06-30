Американские удары с воздуха в Ираке и Сирии были нанесены по объектам, связанным с применением вооруженными группировками беспилотных летательных аппаратов.

Такие данные изложил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Знаем, что поразили то, по чему целились, и что мы уничтожили структуры, по которым наносился удар», — заявил представитель Министерства обороны США, комментируя нанесенные в воскресенье удары.

«Эти структуры были напрямую связаны конкретно с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов — в плане относящихся к этому логистики и ремонта, командования и управления, запуска и возвращения, а также, возможно, передачи техники и поддержки системы», — утверждал Кирби. Он отказался уточнить, имеются ли жертвы вследствие этих американских бомбардировок.

По словам представителя американского военного ведомства, ВС США продолжают оценивать последствия ударов.