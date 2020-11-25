Пентагон о соглашении по урегулированию в Нагорном Карабахе

Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

«К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе», — сказал он.

| 2020-11-25T06:23:49+04:00 25 ноября 2020, 09:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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