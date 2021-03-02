Пентагон назвал условия выделения $150 миллионов Украине

США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в оборонной реформе, заявили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона США о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.