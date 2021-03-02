Пентагон назвал условия выделения $150 миллионов Украине

США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в оборонной реформе, заявили в Пентагоне.
В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона США о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.
В Пентагоне также призвали Украину продолжать реформы с целью повышения прозрачности и подотчетности в вопросе оборонной промышленности и закупок, модернизации оборонного сектора, а также усиление гражданского контроля над вооруженными силами.(РИА Новости)
| 2021-03-02T08:42:42+04:00 2 марта 2021, 11:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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