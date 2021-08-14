Американские военные ведут подготовку к полной эвакуации всего состава посольства США в афганской столице, пишет газета Politico.

Согласно информированным источникам издания, Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов считает полную эвакуацию посольства «неизбежной». В настоящий момент Пентагон готовит операции по эвакуации дипломатов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон приступила к переброске в Кабул дополнительных сил для содействия вывозу из страны американского гражданского персонала, в частности, дипломатов. Кроме того, США выразили готовность корректировать военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки.

На фоне обострения ситуации в Афганистане сразу несколько европейских стран приняли решение эвакуировать сотрудников своих посольств из соображений безопасности. Речь идет о Швеции, Норвегии, Дании и Германии.

Тем временем шансы радикалов на захват столицы исламской республики оценили в МИД России (aif.ru).