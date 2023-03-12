Бывший вице-президент Майк Пенс в субботу резко раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа за его роль в беспорядках 6 января в Капитолии США. Он выразил уверенность, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности. Об этом сообщает издание Politico.

«Президент Трамп был неправ. Его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности», — сказал Пенс во время выступления на ежегодном ужине клуба Gridiron в Вашингтоне, на котором присутствовали политики и журналисты.

Это высказывание Пенса стало самой резкой его критикой в адрес бывшего начальника. «Не заблуждайтесь, то, что произошло в тот день, было позором», — добавил Пенс, говоря про штурм Капитолия.

Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов выборов президента, на которых победил Джо Байден. Из почти 1000 человек, обвиненных в совершении преступлений в Капитолии, менее 20 были обвинены в подстрекательстве к мятежу. В ходе беспорядков погибли пятеро человек. (gazeta.ru)