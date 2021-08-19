Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, российская сторона на афганском направлении «будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем».

Как отметил Патрушев, для этих целей, в частности, создан московский формат консультаций по Афганистану, который «успешно функционирует». Он указал, что РФ также отводит большое значение координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетной задачей является обеспечение контроля за миграционными потоками со стороны Афганистана, защита региона от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от наркоторговли и контрабанды оружия.

Он также заявил, что Москва заинтересована «в мирном, едином, развивающемся» афганском государстве, «с территории которого не станут исходить угрозы региону».

«Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство», — заключил Патрушев.