Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал экс-президента республики Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Об этом в четверг журналистам сообщил секретарь предстоятеля церкви Микаэль Ботковели.

«Я еще раз прибыл к господину Михаилу Саакашвили по благословению его святейшества. Мне нужно передать письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции о голодовке. Я хочу передать ему это письмо и передать привет от его святейшества. Его святейшество просит и советует прекратить голодовку», — сказал он журналистам перед входом в тюрьму.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.