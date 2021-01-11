Пашиняну удалось доехать до аэропорта «Звартноц», чтобы вылететь в Москву

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ, Азербайджана и Армении планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Отмечалось, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Недалеко от аэропорта проходит акция протеста оппозиционеров, которые попыталась не допустить проезд Пашиняна. Онлайн-ресурс ведет прямой репортаж с акции. Протестующие требуют от полиции позволить им пройти шествием к аэропорту, однако один из стражей порядка заявил, что свободное передвижение временно ограничено. По сведениям издания, Пашиняну удалось доехать до аэропорта, однако ведущая к воздушной гавани дорога все еще остается заблокированной.