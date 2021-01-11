Пашиняну удалось доехать до аэропорта «Звартноц», чтобы вылететь в Москву

Полиция Армения перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту «Звартноц», чтобы обеспечить проезд премьер-министра страны Никола Пашиняна, направляющегося в Москву на трехстороннюю встречу с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевы, сообщает онлайн-ресурс para.tv.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ, Азербайджана и Армении планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Отмечалось, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
Недалеко от аэропорта проходит акция протеста оппозиционеров, которые попыталась не допустить проезд Пашиняна. Онлайн-ресурс ведет прямой репортаж с акции. Протестующие требуют от полиции позволить им пройти шествием к аэропорту, однако один из стражей порядка заявил, что свободное передвижение временно ограничено. По сведениям издания, Пашиняну удалось доехать до аэропорта, однако ведущая к воздушной гавани дорога все еще остается заблокированной.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. (РИА Новости)