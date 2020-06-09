«Пашиняну остаётся выбрать вариант: «имени Януковича» или «имени Эльчибея»

Внутриполитическая ситуация в Армении накаляется. Так, только за вчерашний день премьер-министр Армении Никол Пашинян, поменял сразу трех глав силовых структур, а именно главу СНБ СНБ Эдуарда Мартиросяна, начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна и временного исполняющего обязанности главы полиции Армана Саркисяна.

Уже сегодня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов), председатель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

«Тогда я говорил, что надо сменить 97% состава правительства. Но сегодня, увидев провалы, могу сказать, эта власть должна измениться не на 97%, а на 100%, поскольку они потерпели фиаско во всех сферах», — добавил он.

Представленная в парламенте третья по численности политсила — партия «Светлая Армения» (17 депутатов) — также считает, что правительство Армении не в состоянии осуществлять реформы, но с партией «Процветающая Армения» пока переговоров не вели.

О том, что происходит в Армении, также как стоит действовать Азербайджану в таких условиях, рассказал в интервью # российский политолог Григорий Трофимчук.

— Чем вызван такой резкий поворот в политике Пашиняна в отношении силовых структур? Как можно оценить внутриполитическую ситуацию в Армении?

— Никакого поворота в политике Никола Пашиняна нет, как нет и никакой продуманной политики, как таковой. Просто премьер-министр теперь, на третьем году непрерывной «революции», опасается (и надо сказать, вполне обоснованно) разного рода заговоров и переворотов. Поэтому рассчитывает, что назначенные им силовики будут по определению за него, если что-то вдруг случится. А с другой стороны, Пашинян показывает обществу хоть какую-то видимость какой-то работы, замены якобы плохих на хороших. Но когда для самого Пашиняна настанет «час икс», все сразу будут против него, ведь уже сегодня реальной поддержки «политике» премьера не чувствуется ни в одной адресной группе.

— Можно ли считать, что сейчас в Армении глубокий политический кризис?

— Да. Этого и следовало ожидать, так как равнение на западную демократию и квазилиберализм имело на постсоветском пространстве всегда один и тот же печальный итог. На наших почвах эта тема не прививается. Ему остаётся только выбирать, какой вариант предпочесть: «имени Януковича» или «имени Эльчибея».

Так как ни «Лениным», ни «Гитлером» ему не стать уже никогда. И хорошо ещё для самого Никола Воваевича, если дело ограничится только падением экономики и глубоким кризисом, его лично это всё равно не коснётся. Самое главное для него – это чтобы к его кабинету и по его душу не пришёл теперь точно такой же, условный «человек с рюкзаком». Эта тень теперь преследует его постоянно. Как Бориса Годунова преследовали «мальчики кровавые в глазах».

— Что остается делать в таких условиях Азербайджану для решения Карабахской проблемы, кроме как воевать с этой страной?

— Не думаю, что война против Армении станет гарантированным способом для достижения цели. Ведь если бы это было так, если бы все расчёты показывали именно такой итог, война бы давно началась и закончилась как надо. Именно по этой причине войны до сих пор нет. Но есть ведь и другие способы победы – например, информационный. Для этого азербайджанские эксперты должны быть на порядок сильнее армянских.

Мы у себя на постсоветском пространстве зачастую неправильно понимаем суть политологической деятельности, которая – и примеры таких профильных «звёзд» как, например, Бжезинский это прекрасно показывают – состоит в том, чтобы провести заявленную политическую линию на практике, а не угадать, не спрогнозировать то, как будет действовать ваш оппонент.

Политолог должен быть лучшим политиком, чем номинальный чиновник. Пока что азербайджанские профильные специалисты к этому идеалу не подошли и близко, поэтому речь постоянно ведётся о прямой и грубой войне. Но ведь у армянской армии тоже не палки в руках. Есть и другие варианты, но для этого надо по ним работать, а не пугать ежедневно армян войной. Невозможно качественно напугать врага в 1001-й раз.

Ниджат Гаджиев