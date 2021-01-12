Пашинян в незавидном положении: ему бы день простоять, да ночь продержаться

Положение премьер-министра Армении Никола Пашиняна и до состоявшейся 11 января трехсторонней встречи руководителей России, Азербайджана и РА было, мягко говоря, незавидным. По ее окончании армянскому премьеру стало еще труднее удержать власть. Потому, что его поездка в Москву обернулась очередным, прогнозируемым и даже анонсировавшимся фиаско.

Если коротко, то Пашинян рассказывал перед поездкой, что едет добиваться освобождения из азербайджанского плена задержанных в Ходжавендском районе 62 членов диверсионной группы из граждан Армении. Напомню, что в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН распространено письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором упоминается об их задержании.

То есть, официальный Баку провел разъяснительную работу и указал, что негоже распространять обмен всех военнопленных на всех на тех армянских диверсантов, что попытались сорвать перемирие уже после подписания 10 ноября Трехстороннего соглашения. В итоге, и по итогам нынешней встречи в Москве, Пашинян ничего не добился. И не только по вопросу возврата армянских диверсантов.

Согласно подписанному 11 января Трехстороннему соглашению, создается трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, которая займется разблокированием транспортных коммуникаций в регионе. А это именно то, против чего выступала армянская сторона.

«Это означает, что в ближайшее время будет построена дорога в Турцию через Нахчыван, и эта дорога значительно увеличит экономический потенциал Азербайджана. Кроме того, через территорию Азербайджана будет построена дорога, которая свяжет Армению и Россию. Это значительно снизит зависимость Армении от Грузии в сухопутном сообщении с Россией. Также будут построены дороги, которые соединят Баку и другие города с Ханкенди», — заявил директор Российского института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя итоги трехсторонней встречи в Кремле президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении.

По его мнению, официальный Баку вступает в третий этап полного возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Он указал, что на первом этапе в результате ожесточенных боевых действий Азербайджан освободил от оккупации 40 процентов территорий, которые контролировала Армения. На втором этапе, как считает Марков, Азербайджан на политических и дипломатических переговорах, благодаря успехам армии, не проводя боевых операций, добился возвращения 30 процентов территории.

«В настоящее время вне контроля Азербайджана остаются 30 процентов территорий. Азербайджан вернет эту территорию уже не военным, даже не политико-дипломатическим путем, а экономическим путем, путем постепенной интеграции Нагорного Карабаха в Азербайджан. Баку решит оставшуюся проблему, обеспечив интеграцию армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, экономику и государственную систему», — считает российский эксперт.

Но готова ли Армения к признанию новых реалий? Судя по всему, не готова. Так, на сегодняшнем заседании постоянной парламентской Комиссии по региональным вопросам и Евразийской интеграции глава комиссии, депутат от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян поинтересовался у заместителя министра территориального управления и инфраструктур Акопа Варданяна по поводу возможности использования радиоактивных отходов Мецаморской АЭС в военных целях.

Мелкумян, в частности, спросил, можно ли использовать радиоактивные отходы, остающиеся после эксплуатации Армянской АЭС, в военных целях, скажем, для повышения обороноспособности страны и увеличения возможностей системы самообороны. «Мы можем начать их обогащение? У нас есть шансы? Мы в силах обеспечить соответствующий технологический уровень для этого?», — поинтересовался парламентарий.

В ответ на вопрос депутата замминистра пояснил, что в данном случае речь может идти лишь о радиоактивном топливе, которое хранится на сухих складах. «Ответ на ваш вопрос – теоретически, всегда «да». Тем не менее, я не могу говорить о технологической реализации данной инициативы, поскольку не эксперт в данной области. Мы еще с уроков химии знаем, что плутоний является основным элементом для создания атомной бомбы и формируется при горении урана», — пояснил Варданян.

В этой связи вспоминается заявление теперь уже бывшего, а на тот момент действующего депутата парламента Армении, бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна, сделанное в конце апреля 2016 года, после поражения РА в «четырехдневной войне». Он тогда поведал миру, что у Армении есть атомная бомба. «У нас есть возможность для создания атомного оружия», — заявил он. После этого Багратян добавил: «У нас есть атомное оружие».

В итоге выяснилось, в том числе и в ходе нынешней 44-дневной войны, что никакого атомного оружия у РА нет. Но то, что в этой стране открыто помышляют о военном реванше, очевидный и неоспоримый факт. Об этом знают и в Баку, и в Москве. Но понятно всем и то, что мечты армянской стороны, громко именуемые планами, не имеют никакого отношения к реалиям. Эта страна не имеет никаких экономических, демографических и прочих возможностей для реванша.

Собственно, это подтверждается и теми выводами, что делаются ныне в РА. Как заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Акоп Варданян на заседании постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции НС, из-за войны «Арцах» потерял гидроэлектростанции общей мощностью 112,5 мегаватт.

Он с грустью констатировал, что до войны на оккупированных ранее территориях Азербайджана были ГЭС мощностью 187,5 мегаватт, в результате войны остались ГЭС мощностью 75 мегаватт, а потери составили 112,5 мегаватт. В их число входят Сарсангская ГЭС мощностью 50 мегаватт, 4 ГЭС мощностью 12-13 мегаватт и одна ГЭС мощностью 12 мегаватт.

Варданян отметил, что в 2021 году, согласно первоначальному энергобалансу, было предусмотрено, что Армения будет импортировать 330 млн кВт/ч электроэнергии из территорий, находившихся под оккупацией, но после их освобождения азербайджанской армией она будет заменена электроэнергией, произведенной за счет внутренних ресурсов Армении, которая будет дороже, чем электроэнергия, импортировавшаяся из «Арцаха».

Ясное дело, что виновным в случившемся в РА будет объявлен лично Никол Пашинян. Его, кстати, уже обвинили в нанесении многомиллиардного ущерба Армении. Даже подсчитали сумму ущерба. Как написал на своей странице в Facebook экономист, член совета попечителей Фонда страхования военнослужащих Месроп Манукян, Пашинян своей политикой нанес стране и народу ущерб на 38,4 млрд долларов.

К такому выводу армянский экономист пришел, сопоставив людские и материальные потери во время войны в Карабахе. Людские потери в денежном выражении Манукян оценивает в 7 млрд долларов (сюда входят около 4 500 погибших и без вести пропавших военнослужащих, около 5 000 инвалидов первой группы, около 6 000 инвалидов второй группы). «Ущерб системе обороны составляет порядка 2 млрд долларов, потери в банковской системе – около 1 млрд долларов, ущерб инфраструктуре – около 2 млрд долларов», — отметил Манукян. Ясное дело, что Пашиняну неоткуда будет все это компенсировать. Да и вряд ли от него этого в реальности потребуют. А вот гул разговоров о необходимости отставки Пашиняна, после его провальной поездки в Москву, конечно же усилится.