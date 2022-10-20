Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин оказался в чрезвычайно сложном положении, но пытается своей жестокостью заставить украинцев капитулировать.

Об этом президент США сказал на брифинге.

В частности, у Байдена спросили о введении президентом РФ Владимиром Путиным военного положения на оккупированных украинских территориях.

«Я думаю, что Владимир Путин чувствует, что оказался в чрезвычайно сложном положении. И, как по мне, это показывает, что его единственный доступный инструмент — это жестокое обращение с отдельными украинскими гражданами в Украине, чтобы попытаться запугать их и чтобы они капитулировали. Они не собираются этого делать», — подчеркнул Байден. (unian.net)