Пашинян снова заговорил о признании Карабаха

Несмотря на достигнутое в Москве соглашение, армянская армия 10 октября не прекратила боевые действия, и продолжает провокации — обстреливает мирные азербайджанские города и села. Согласно сообщению Минобороны, днем противник пытался атаковать со стороны села Туг в направлении поселка Гадрут, а также со стороны Арагюля и Баназура в направлении Джебраила. В результате превентивных мер, предпринятых нашими частями, противник, потерявший много живой силы и военной техники, был вынужден отступить.

Более того, по завершению переговоров в Москве власти Армении продолжают озвучивать провокационные заявления. «Для нас имеет важное значение признание их (сепаратистов Карабаха — прим. Minval.az) права на самоопределение и его реализация, что приведет также к реализации их права на самоопределение, и обеспечит ту реальность, что они должны жить свободно и сами решать свою судьбу как единица, признанная всеми, как независимая страна», — заявил глава армянского МИДа Зограб Мнацаканян в интервью российскому Первому каналу.

В свою очередь премьер страны-агрессора Никол Пашинян заявил, что «признание статуса Нагорного Карабаха может стать выходом из сложившейся ныне ситуации».

Таким образом, армянские власти демонстрируют свою полную неадекватность и неготовность к переговорам с Баку, о которых еще вчера сами же умоляли.