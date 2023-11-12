Он также призвал глав арабских государств выступить против движения ХАМАС.

По словам израильского премьера, эта группировка « принесла в Газу только бедствие, только кровопролитие и нищету».

Более того, по его словам, это «неотъемлемая часть иранской оси террора и зла, и эта ось “ставит под угрозу весь мир и весь арабский мир в целом».

Нетаньяху также заявил, что он работает над обеспечением международной поддержки Армии обороны Израиля отметив, что «после зверств ХАМАСа у каждого в свободном мире есть моральное обязательство поддерживать Израиль».

Он призвал также весь мир поддержать его оппозицию прекращению огня без возвращения заложников, обратившись также к США с призывом присоединиться к требованию уничтожить ХАМАС, которое, по его словам, представляет опасность и для них тоже .

По словам премьер-министра Израиля, «в некоторых странах есть те, кто оказывает давление на лидеров».

«Не поддавайтесь давлению. Наша война — это ваша война. Израиль должен победить ради себя и всего мира», — сказал он.