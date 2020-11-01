Пашинян пытается сохранить хорошую мину при плохой игре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «абсурдными обвинениями» заявления об ослаблении армяно-российских связей на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, текст опубликован на сайте правительства Армении.

«Россия как была стратегическим союзником Армении, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении. Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности», – подчеркнул Пашинян.

При этом он отметил, что в вопросе карабахского конфликта Россия является страной-посредником и как посредник «обязана поддерживать определенный нейтралитет». (gazeta.ru)

| 2020-11-01T19:15:36+04:00 1 ноября 2020, 20:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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