Пашинян пытается сохранить хорошую мину при плохой игре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «абсурдными обвинениями» заявления об ослаблении армяно-российских связей на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, текст опубликован на сайте правительства Армении.

«Россия как была стратегическим союзником Армении, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении. Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности», – подчеркнул Пашинян.

При этом он отметил, что в вопросе карабахского конфликта Россия является страной-посредником и как посредник «обязана поддерживать определенный нейтралитет». (gazeta.ru)