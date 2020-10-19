Пашинян призвал Россию провести антитеррористическую операцию в Карабахе

С первого дня контрнаступления Азербайджанской армии по всему фронту в Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян с параноидальной настойчивостью пытается убедить всех в том, что на стороне Азербайджана воюют какие-то мифические боевики-террористы из Сирии. Правда никаких доказательств он привести не может. Вот и сегодня в интервью ТАСС он сказал, что боевики сирийских террористических группировок, которые участвуют в войне против Нагорного Карабаха, могут представлять опасность для Москвы. В частности, в арабских СМИ появлялась информация, что некоторые группировки сирийских боевиков были разгромлены в Карабахе и «разошлись по разным сторонам». Но Пашинян уверен, что сирийцы просто перебрасываются в Россию. Поэтому он полагает, что у России есть «легитимное право и основания» для антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, они воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению», — объяснил премьер-министр.

По его словам, в настоящее время остается вопрос: будет ли Россия ждать прихода боевиков или начнет антитеррористическую операцию.

Сегодня в интервью тому же ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев отвечая на вопрос про террористов заявил, что никаких фактов доказывающих это нет, есть только одни сплетни, слухи. «И я, честно говоря, сожалею, что это тиражируется, и тем самым предпринимается попытка бросить тень на Азербайджан, — заключил Ильхам Алиев.