Пашинян призвал оппозицию начать консультации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который вместе со своими сторонниками после полудня в четверг начал шествие по улицам Еревана, заявил, что останавливает акции и призвал оппозицию начать консультации. Шествие Пашиняна показывали в режиме реального времени местные новостные телеканалы.

«Мы зафиксировали на площади Республики позицию десятки тысяч наших сторонников. Думаю, что президент должен подписать указ об отставке начальника генштаба или Оник Гаспарян сам должен уйти в отставку. Мы сейчас прекращаем наши акции, призываем делать это нашим коллегам из оппозиции и начать консультации. Я теперь отправляюсь в правительство, где мы должны принять ряд важных решений», — заявил он.

Тем временем оппозиционное «Движение за спасение родины» отправляет к президенту Армении Армену Саркисяну делегацию для обсуждения внутриполитической ситуации в республике. Об этом в ходе протестной акции у парламента республики заявил представитель оппозиции Ишхан Сагателян.

«Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода», — заявил он.

Одновременно лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна у здания парламента Армении, соорудить баррикады и готовится блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут для голосования за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. (ТАСС)