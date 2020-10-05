Пашинян призвал демобилизованных призывников вернуться в строй

Премьер Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных за последний год призывников вернуться в строй из-за обострения ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости».

«Я хочу обратиться с призывом, чтобы демобилизованные в течение последнего года наши ребята явились в центральный военкомат и записались в армию», — сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что призывает военных вернуться не на простую службу, а на битву «между жизнью и смертью». Также он попросил взять с собой форму и каски.