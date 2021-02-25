Пашинян поставил президента Армении перед выбором

Армянский Генштаб 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани.

В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью «отстоять революцию». Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба Оника Гаспаряна с должности.

Документ, однако, президент пока не подписал.

По словам Пашиняна, он поговорил по телефону с президентом и сказал ему, что он должен подписать ходатайство премьера об увольнении Гаспаряна.

«И если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот? Выбор очень простой», — сказал он.

Пашинян заявил, что ошибся в Онике Гаспаряне, которого назначил на пост главы Генштаба, которому присвоил звание генерал-полковника, которому он 100%-но доверял во время войны.

«Пусть Оник Гаспарян подпишет заявление и уйдет, и не надо подвергать народ постоянным потрясениям. А те люди, которые подписали заявление, либо пусть занимаются своим делом, а Гаспарян уходит, либо президент подписывает предложение. Я не позволю вывести армию против народа», — сказал премьер.